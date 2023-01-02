Раскрыта причина взрыва в Бердянске

Причиной взрыва в Бердянске на побережье Азовского моря стал сбитый беспилотник - сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сообщается в Telegram-канале администрации города в Запорожской области.

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«Сегодня в районе 13:40 расчетом ПВО ВС России в 35 километрах севернее города был замечен и уничтожен разведывательный беспилотный летательный аппарат кустарного производства», — говорится в сообщении.

Уточняется, что жертв и разрушений не зафиксировано.

«Сохраняйте спокойствие — мирное небо города Бердянска под надежной защитой наших военнослужащих!» — призвали власти.

Ранее утром 2 января батарея 152-мм пушек «Гиацинт-Б» 2А36 Южного военного округа атаковала и уничтожила скопление бронетехники Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

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Фото: wikipedia.org
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