Рогов сообщил, что в Бердянске произошел теракт

В городе Бердянск в Запорожской области совершен теракт, был подорван автомобиль главы военно-гражданской администрации Бердянского района Алексея Кичигина. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Источник сообщил об обнаружении схрона диверсантов, планировавших теракты в Луганске

Он отметил, что чиновник не пострадал, так как вовремя заметил подозрительный предмет на днище служебного автомобиля. По словам Рогова, сила взрыва составила около килограмма взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов в Запорожской области, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:РоссияТеракт
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