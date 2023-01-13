Рогов сообщил, что в Бердянске произошел теракт

Он отметил, что чиновник не пострадал, так как вовремя заметил подозрительный предмет на днище служебного автомобиля. По словам Рогова, сила взрыва составила около килограмма взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов в Запорожской области, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

