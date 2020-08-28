В Белоруссии начались военные учения на гродненском направлении

Военные тактические учения начались в Белоруссии на гродненском направлении.

Как заявило министерство обороны страны в своем телеграм-канале, в состав группировки включены механизированные, танковые, десантные, артиллерийские, инженерные подразделения.

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В военном ведомстве также отметили, что в учениях примут участие беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о претензиях Польши на Гродненскую область. В Варшаве возмутились этим заявлением.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:Военные УченияМинобороныБелоруссия
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