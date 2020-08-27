Лукашенко пригрозил протестующим студентам призывом в армию
Оппозиция «подзуживает» студентов выходить на акции протеста в сентябре, но власти дадут поручения руководству вузов на этот счёт, заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Глава государства напомнил, что у студентов есть отсрочка от армии на время обучения.
«Не хотят учиться, тогда Родину надо защищать. У нас Отечество в опасности», - цитирует Лукашенко РИА Новости.
Президент Белоруссии при этом заявлял, что готов к диалогу с оппозицией, причем в приоритете студенческие и трудовые коллективы, сообщает Ura.ru.
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