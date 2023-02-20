Минобороны России сообщило о крупных потерях ВСУ на двух направлениях
Украинская сторона потеряла более 150 военных на Краснолиманском и Купянском направлениях. Об этом на своем сайте сообщило Минобороны России.
Отмечается, что на Купянском направлении были уничтожены до 50 украинских силовиков, а также один танк и три автомобиля. Противник располагался в районах населенных пунктов Новоселовское, Масютовка и Крахмальное.
На Краснолиманском направлении ударами авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" ликвидировано до ста украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-30, а также американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.
Ранее командир группы российского спецназа рассказал о ситуации в Энергодаре, рядом с которым расположена Запорожская АЭС.
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