Минобороны России сообщило о крупных потерях ВСУ на двух направлениях

Украинская сторона потеряла более 150 военных на Краснолиманском и Купянском направлениях. Об этом на своем сайте сообщило Минобороны России.

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Отмечается, что на Купянском направлении были уничтожены до 50 украинских силовиков, а также один танк и три автомобиля. Противник располагался в районах населенных пунктов Новоселовское, Масютовка и Крахмальное.

На Краснолиманском направлении ударами авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" ликвидировано до ста украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-30, а также американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

Ранее командир группы российского спецназа рассказал о ситуации в Энергодаре, рядом с которым расположена Запорожская АЭС.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ВСУМинобороны РФ
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