В Белгородской области под обстрел ВСЦ попало село Сподарюшино

«Сегодня ночью под обстрел ВСУ попало село Сподарюшино Грайворонского городского округа. Самое главное – пострадавших нет», - написал он.

Сообщается, что зафиксированы большие разрушения одного из домовладений - в нем посечена крыша, выбиты окна и разрушена крыша.



По данным Вячеслава Гладкова, также поврежден газопровод и нарушено электроснабжение.

Глава округа Геннадий Бондарев находится на месте происшествия вместе с оперативными и аварийными службами. Они ликвидируют последствия обстрела.

Накануне, 6 мая, Вячеслав Гладков сообщил подробности об утреннем обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Шебекино. В результате инцидента получил ранения один человек.

