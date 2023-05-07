В Белгородской области под обстрел ВСЦ попало село Сподарюшино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Сподарюшино в Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков 7 мая.

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«Сегодня ночью под обстрел ВСУ попало село Сподарюшино Грайворонского городского округа. Самое главное – пострадавших нет», - написал он.

Сообщается, что зафиксированы большие разрушения одного из домовладений - в нем посечена крыша, выбиты окна и разрушена крыша.

По данным Вячеслава Гладкова, также поврежден газопровод и нарушено электроснабжение.

Глава округа Геннадий Бондарев находится на месте происшествия вместе с оперативными и аварийными службами. Они ликвидируют последствия обстрела.

Накануне, 6 мая, Вячеслав Гладков сообщил подробности об утреннем обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Шебекино. В результате инцидента получил ранения один человек.

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ВСУОбстрелБелгород

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