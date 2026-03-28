СМИ: На востоке Польши упал неопознанный летающий объект
На востоке Польши, неподалёку от города Минск Мазовецкий, упал неопознанный летающий объект. Об этом сообщает радиостанция RMF24.
Инцидент произошёл в лесу возле населённого пункта Рудник около полудня — объект приземлился вдали от зданий, благодаря чему никто не пострадал. Место происшествия оцеплено силами полиции и пожарных.
По данным радиостанции, к упавшему объекту был прикреплён пакет, содержимое которого пока не установлено. Правоохранители не исключают, что это мог быть воздушный шар с контрабандным грузом.
Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин сказал НСН, что Польша и прибалтийские государства получат «дронную шизофрению», если дадут право пролета над своей территорией беспилотниками Украины, а у России есть различные варианты для ответа.
