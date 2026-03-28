Канье Уэст выпустил 12-й альбом Bully и клип на трек с Трэвисом Скоттом

Предыдущий альбом артиста — «Donda 2» — выходил в 2022 году. Новый релиз Канье презентовал в прямом эфире на YouTube, а также на тематических вечеринках в разных городах. При этом пользователи соцсетей заметили расхождения между версией, показанной на презентации, и той, что появилась на стриминговых сервисах.

В альбом вошли 18 треков. Среди гостей релиза — Трэвис Скотт, Nine Vicious, Ty Dolla $ign и Ceelo Green. Также в альбоме присутствуют характерные для творчества Уэста сэмплы из классических композиций. Отдельно музыкант выпустил клип на совместный с Трэвисом Скоттом трек «Father», режиссёром которого выступила Бьянка Цензори — супруга Канье Уэста.

Ранее экс-участник легендарного квартета The Beatles Пол Маккартни анонсировал свой первый за последние пять лет новый альбом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

