На игре «Спартака» установили новый рекорд посещаемости матчей сезона в Москве
Третья игра серии первого раунда плей‑офф между «Спартаком» и «Локомотивом» установила новый рекорд посещаемости текущего сезона Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Москве. Об этом сообщила пресс‑служба столичного клуба.
Матч, проходящий на арене «Мегаспорт», собрал 11 888 зрителей — это максимальная поддержка «Спартака» в плей‑офф и новый рекорд как для матчей сезона в столице, так и для игр команды на данной арене.
На текущий момент идёт третий период матча, в котором «Локомотив» ведёт со счётом 3:2. При этом счёт в серии до четырёх побед остаётся равным — 1:1.
