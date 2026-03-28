На игре «Спартака» установили новый рекорд посещаемости матчей сезона в Москве

Третья игра серии первого раунда плей‑офф между «Спартаком» и «Локомотивом» установила новый рекорд посещаемости текущего сезона Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Москве. Об этом сообщила пресс‑служба столичного клуба.

Матч, проходящий на арене «Мегаспорт», собрал 11 888 зрителей — это максимальная поддержка «Спартака» в плей‑офф и новый рекорд как для матчей сезона в столице, так и для игр команды на данной арене.

На текущий момент идёт третий период матча, в котором «Локомотив» ведёт со счётом 3:2. При этом счёт в серии до четырёх побед остаётся равным — 1:1.

Ранее сборная России по футболу одержала победу над командой Никарагуа в товарищеском матче, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
