СМИ: Американский самолет поврежден при ударе Ирана

Американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления получил серьезные повреждения, сообщает Air and Space Forces Magazine.

Хуситы вступили в конфликт с США и Израилем на стороне Ирана

Это произошло при ударе Ирана по авиабазе в Саудовской Аравии. По предварительным данным, при ударе Тегерана с применением ракет и беспилотников были повреждены несколько самолетов-заправщиков и Boeing E-3 Sentry.

Как заявила в соцсети X научный сотрудник вашингтонского Центра имени Генри Стимсона Келли Грико, повреждение E-3 для США «стало одной из самых значимых со стратегической точки зрения потерь к настоящему моменту за время войны» с Ираном.

Ранее американский авианосец USS Abraham Lincoln был вынужден покинуть район своего местоположения у границ Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
