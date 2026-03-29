СМИ: Американский самолет поврежден при ударе Ирана

Это произошло при ударе Ирана по авиабазе в Саудовской Аравии. По предварительным данным, при ударе Тегерана с применением ракет и беспилотников были повреждены несколько самолетов-заправщиков и Boeing E-3 Sentry.

Как заявила в соцсети X научный сотрудник вашингтонского Центра имени Генри Стимсона Келли Грико, повреждение E-3 для США «стало одной из самых значимых со стратегической точки зрения потерь к настоящему моменту за время войны» с Ираном.

Ранее американский авианосец USS Abraham Lincoln был вынужден покинуть район своего местоположения у границ Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

