СМИ: Американский самолет поврежден при ударе Ирана
Американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления получил серьезные повреждения, сообщает Air and Space Forces Magazine.
Это произошло при ударе Ирана по авиабазе в Саудовской Аравии. По предварительным данным, при ударе Тегерана с применением ракет и беспилотников были повреждены несколько самолетов-заправщиков и Boeing E-3 Sentry.
Как заявила в соцсети X научный сотрудник вашингтонского Центра имени Генри Стимсона Келли Грико, повреждение E-3 для США «стало одной из самых значимых со стратегической точки зрения потерь к настоящему моменту за время войны» с Ираном.
Ранее американский авианосец USS Abraham Lincoln был вынужден покинуть район своего местоположения у границ Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: Американский самолет поврежден при ударе Ирана
- СМИ: На востоке Польши упал неопознанный летающий объект
- Канье Уэст выпустил 12-й альбом Bully и клип на трек с Трэвисом Скоттом
- На игре «Спартака» установили новый рекорд посещаемости матчей сезона в Москве
- Мэрию под Парижем разгромили накануне вступления в должность нового мэра
- Россиянам может грозить уголовная ответственность за украшение заборов «вьюнком»
- Трамп заявил о недооценке его наследным принцем Саудовской Аравии
- Бутман: Участие российских музыкантов в джазовом фестивале в ЮАР закономерно
- Неизвестные угнали грузовик с 12 тоннами батончиков KitKat в Европе
- Большунов выиграл гонку на 3 км в финале Кубка России, Коростелев - третий