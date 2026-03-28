Мэрию под Парижем разгромили накануне вступления в должность нового мэра
В ночь перед вступлением в должность нового мэра мэрию коммуны Френ (пригород Парижа) разгромили и ограбили. Как сообщает радиостанция Franceinfo со ссылкой на источник в полиции, около 20 человек в масках напали на здание муниципалитета в департаменте Валь‑де‑Марн вечером в пятницу.
Злоумышленники сначала обстреляли фасад фейерверками, затем выломали входную дверь и проникли внутрь. В здании они разгромили несколько кабинетов и похитили мебель.
Когда на место прибыли полицейские, нападавшие разбежались. По пути они совершили ещё несколько противоправных действий: проникли в соседнюю автошколу, угнали оттуда небольшой мотоцикл и повредили фасад здания. Кроме того, преступники нанесли ущерб наружной отделке близлежащего банка.
Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес публично осудил произошедшее и заверил, что правоохранительные органы делают всё возможное для задержания виновных. По данным Franceinfo, после инцидента у входа в мэрию дежурит полицейский автомобиль.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон «в ближайшее время покинет свой пост», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
