Мэрию под Парижем разгромили накануне вступления в должность нового мэра

В ночь перед вступлением в должность нового мэра мэрию коммуны Френ (пригород Парижа) разгромили и ограбили. Как сообщает радиостанция Franceinfo со ссылкой на источник в полиции, около 20 человек в масках напали на здание муниципалитета в департаменте Валь‑де‑Марн вечером в пятницу.

Злоумышленники сначала обстреляли фасад фейерверками, затем выломали входную дверь и проникли внутрь. В здании они разгромили несколько кабинетов и похитили мебель.

Когда на место прибыли полицейские, нападавшие разбежались. По пути они совершили ещё несколько противоправных действий: проникли в соседнюю автошколу, угнали оттуда небольшой мотоцикл и повредили фасад здания. Кроме того, преступники нанесли ущерб наружной отделке близлежащего банка.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес публично осудил произошедшее и заверил, что правоохранительные органы делают всё возможное для задержания виновных. По данным Franceinfo, после инцидента у входа в мэрию дежурит полицейский автомобиль.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:ФранцияПариж

Горячие новости

Все новости

партнеры