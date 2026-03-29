Россияне выкладывают миллионы ради выпускных школьников на яхтах

Речь идет о выпускных для четвероклассников. Их проводят на яхтах и в ресторанах с приглашением блогеров. Стоимость таких мероприятий достигает 1,5 млн рублей. Большинство доступных площадок на конец весны забронированы.

В Москве с одного ученика просят от 45 тыс. рублей, в Подмосковье - до 30 тыс. рублей. В программу входят аниматоры, фотозоны, игровые центры и развлечения вроде скалодромов. Отдельная статья расходов - подарки учителям. Некоторые классы дарят педагогам спа-сертификаты и ювелирные украшения.

Также доступны люксовые варианты: аренда яхт, ресторанов, вызов звезд TikTok. При этом присутствие родителей на мероприятии оплачивается отдельно — около 5 тыс. рублей за место за столом.

Ранее стало известно, что последние звонки в российских школах пройдут 26 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

