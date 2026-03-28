Россиянам может грозить уголовная ответственность за украшение заборов «вьюнком»

Юрист уточнила, что ипомея трёхцветная была включена в перечень запрещённых растений в 2024 году. Помимо неё, под запретом находятся: голубой лотос, роза гавайская, мимоза хостилис, кат съедобный, эфедра, гармала (добавлена в 2024‑м) и турбина щитковидная (также добавлена в 2024‑м). В список также входят конопля и мак.



Особо Слёзкина выделила ипомею трёхцветную: многие россияне высаживают эту декоративную лиану вдоль заборов и стен, не зная о её психотропных свойствах и о том, что она теперь запрещена. Ответственность грозит и за грибы с псилоцибином или псилоцином.



Адвокат подчеркнула, что наказание возможно не только за посев, но и за бездействие: если на участке самосевом выросли наркосодержащие растения, а владелец земли не уничтожил их, может применяться ст. 10.5 КоАП РФ — за непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические или психотропные вещества.



При этом мята, в том числе полевая (Mentha arvensis), в перечень запрещённых растений не входит и ответственности не влечёт.

Ранее стало известно, что с 1 марта в России за распространение ясенелистного или американского клена грозит штраф, так как это растение признали опасным инвазивным видом и приравняли его к борщевику Сосновского, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

