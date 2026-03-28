Россиянам может грозить уголовная ответственность за украшение заборов «вьюнком»
Россиянам может грозить уголовная ответственность за выращивание ипомеи трёхцветной (известной также как «вьюнок» или «утренняя слава»), предупредила адвокат Адвокатской палаты Москвы, член коллегии адвокатов «Синельщиков и партнёры» Олеся Слёзкина в беседе с ТАСС.
Юрист уточнила, что ипомея трёхцветная была включена в перечень запрещённых растений в 2024 году. Помимо неё, под запретом находятся: голубой лотос, роза гавайская, мимоза хостилис, кат съедобный, эфедра, гармала (добавлена в 2024‑м) и турбина щитковидная (также добавлена в 2024‑м). В список также входят конопля и мак.
Особо Слёзкина выделила ипомею трёхцветную: многие россияне высаживают эту декоративную лиану вдоль заборов и стен, не зная о её психотропных свойствах и о том, что она теперь запрещена. Ответственность грозит и за грибы с псилоцибином или псилоцином.
Адвокат подчеркнула, что наказание возможно не только за посев, но и за бездействие: если на участке самосевом выросли наркосодержащие растения, а владелец земли не уничтожил их, может применяться ст. 10.5 КоАП РФ — за непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические или психотропные вещества.
При этом мята, в том числе полевая (Mentha arvensis), в перечень запрещённых растений не входит и ответственности не влечёт.
Ранее стало известно, что с 1 марта в России за распространение ясенелистного или американского клена грозит штраф, так как это растение признали опасным инвазивным видом и приравняли его к борщевику Сосновского, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
