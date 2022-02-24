В Азовском море приостановили судоходство до особого указания

Отмечается, что такое решение Росморречфлот принял в соответствии с законом «О внутренних морских водах и территориальном море и прилежащей зоне Российской федерации» и предупреждением от Минобороны.

Ограничения действуют с 4 утра 24 февраля до особого указания.

Ранее Росавиация на фоне специальной операции России на Украине приостановила работу 12 южных аэропортов в близких к украинской границе регионах.

