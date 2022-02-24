В Азовском море приостановили судоходство до особого указания
Росморречфлот приостановил судоходство в Азовском море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что такое решение Росморречфлот принял в соответствии с законом «О внутренних морских водах и территориальном море и прилежащей зоне Российской федерации» и предупреждением от Минобороны.
Ограничения действуют с 4 утра 24 февраля до особого указания.
Ранее Росавиация на фоне специальной операции России на Украине приостановила работу 12 южных аэропортов в близких к украинской границе регионах.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,9 млн+133 тыс. / сут.
Умерли
349 тыс.+762 / сут.
Выздоровели
13,0 млн+136 тыс. / сут.
- Тело школьницы было найдено на берегу Волги в Астраханской области
- Режим повышенной готовности ввели в Крыму
- Лукашенко подтвердил «изменение обстановки» у границ Белоруссии с Украиной
- РЖД введет дополнительные поезда с юга России
- Санду: Молдавия готова принять беженцев с Украины
- В Азовском море приостановили судоходство до особого указания
- Собчак: В Кремле собирают бизнесменов «первого эшелона»
- Боррель: Россию ждет «мощнейший» пакет санкций от ЕС и «беспрецедентная изоляция»
- В России за сутки госпитализированы более 8,5 тысяч человек с COVID-19
- Цены на газ в Европе выросли на 35%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru