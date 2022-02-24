Росавиация приостановила работу 12 аэропортов на юге России
Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны, сообщает пресс-служба регулятора.
Как отмечается в сообщении на сайте Росавиации, ограничения введены на фоне осложнения ситуации на Украине. Временно прекратят работу аэропорты Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа и Симферополя.
Пассажирам ближайших рейсов и встречающим рекомендовали не прибывать в эти воздушные гавани, отмечает РЕН ТВ.
Ограничения будут действовать до 2 марта, пишет РИА ФАН.
«Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая социальные сети», — уточнили в Росавиации.
Ранее из-за специальной военной операции России Украина закрыла воздушное пространство для гражданских самолетов.
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