Росавиация приостановила работу 12 аэропортов на юге России

Как отмечается в сообщении на сайте Росавиации, ограничения введены на фоне осложнения ситуации на Украине. Временно прекратят работу аэропорты Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа и Симферополя.

Пассажирам ближайших рейсов и встречающим рекомендовали не прибывать в эти воздушные гавани, отмечает РЕН ТВ.

Ограничения будут действовать до 2 марта, пишет РИА ФАН.

«Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая социальные сети», — уточнили в Росавиации.

Ранее из-за специальной военной операции России Украина закрыла воздушное пространство для гражданских самолетов.

