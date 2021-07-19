«Увидимся!» Россия представила новый истребитель c «британским намеком»
Журналисты усмотрели в презентации самолета сходство цели истребителя с британским эсминцем Defender.
Российская госкорпорация «Ростех» в стиле голливудского кино представила «принципиально новый» истребитель, разработкой которого займется компания Sukhoi. Презентация пройдет завтра в рамках авиасалона «МАКС-2021».
Компания показал в соцсетях видеоролик, действие которого происходит в ОАЭ и Аргентине. Сам самолет там не показан, но видна его тень.
При этом в Facebook «Ростеха» опубликовано фото, на котором изображена часть фюзеляжа нового самолета, выполняющего полет над морем.
Фото сопровождается надписью на английском языке «See you» (увидимся). Журналисты сочли, что в зеркальных панелях оптико-локационной станций, над которой запечатлен самолет, отражается иностранный корабль, похожий на эсминец ВМС Великобритании Defender, нарушивший недавно границы России в Черном море.
Отмечается, что самолет сможет развивать сверхзвуковую скорость. В Ростехе утверждают, что это позволит ему избегать появления на радара.
23 июня эсминец ВМС Великобритании Defender нарушил границу России в районе мыса Фиолент в Крыму. Российский сторожевой корабль в ответ на вход эсминца в территориальные воды РФ открыл предупредительную стрельбу. По маршруту корабля сбросили несколько авиабомб. ФСБ России опубликовало видео инцидента. При этом в Великобритании утверждают, что корабль «совершил мирный проход через территориальные воды Украины», и никакой стрельбы не было.
В Кремле это назвали провокацией. Президент России Владимир Путин заявил, что эта она была комплексной и проводилась вместе Великобританией вместе с США.
Политолог Алексей Мухин, комментирую в эфире НСН «Прямую линию» Путина, отметил, высказал мнение, что, если бы российские корабли потопили британский эсминец Defender, третья мировая война все равно бы не началась.
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