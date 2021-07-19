«Увидимся!» Россия представила новый истребитель c «британским намеком»

При этом в Facebook «Ростеха» опубликовано фото, на котором изображена часть фюзеляжа нового самолета, выполняющего полет над морем.

Фото сопровождается надписью на английском языке «See you» (увидимся). Журналисты сочли, что в зеркальных панелях оптико-локационной станций, над которой запечатлен самолет, отражается иностранный корабль, похожий на эсминец ВМС Великобритании Defender, нарушивший недавно границы России в Черном море.

Отмечается, что самолет сможет развивать сверхзвуковую скорость. В Ростехе утверждают, что это позволит ему избегать появления на радара.

23 июня эсминец ВМС Великобритании Defender нарушил границу России в районе мыса Фиолент в Крыму. Российский сторожевой корабль в ответ на вход эсминца в территориальные воды РФ открыл предупредительную стрельбу. По маршруту корабля сбросили несколько авиабомб. ФСБ России опубликовало видео инцидента. При этом в Великобритании утверждают, что корабль «совершил мирный проход через территориальные воды Украины», и никакой стрельбы не было.