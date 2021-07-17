Новый истребитель РФ прошел над первой «целью», похожей на эсминец Defender

К посту прикреплена фотография. На ней запечатлена часть фюзеляжа российского самолета, выполняющего полет над морем. В ее зеркальных панелях оптико-локационной станций, над которой запечатлен самолет, отражается иностранный корабль, похожий на корабли ВМС Великобритании «тип 45» (Defender).

«Увидимся», — размещена подпись под фотоснимком.

МАКС-2021 традиционно состоится в Жуковском - с 20 по 25 июля, отмечают «Известия».

Напомним, 23 июня эсминец ВМС Великобритании Defender нарушил границу России в районе мыса Фиолент в Крыму. Российский сторожевой корабль в ответ на вход эсминца в территориальные воды РФ открыл предупредительную стрельбу. Однако в Великобритании отметили, что судно «совершило мирный проход через территориальные воды Украины», и никакой стрельбы не было.

