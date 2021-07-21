«Утопия!» В России ответили на заявления Украины о Черном море

«Это утопия, что они говорят. Россия знает, что такое Черное и Азовское моря, это моря, которые омывают и Россию, и Украину, и другие страны Черноморского региона. Об этом множество написано книг, было проведено множество конференций в странах Европы – Болгарии, Румынии и других, участвовали и американцы, и украинцы, и все говорили, что Черное море – это море дружбы для умных людей, которые хотят мира и процветания народов. А те, кто хочет других, нечеловеческих отношений, делают такие заявления. Я считаю, этих утопистов нечего слушать, надо дружить с теми, кто этого хочет», - отметил вице-адмирал.

При этом даже усилия Украины по объединению с Грузией, Молдавией, участниками НАТО и другими странами в борьбе с Россией никак не изменят позиции РФ в регионе, уверен Петр Святашов.

«Это никак не может ограничить Россию и маневры российских кораблей, так как существует свобода судоходства в мирное время. Это международные правила, которые никто не может ограничивать. Россия как ходила по всем территориям и странам Черноморского и Азовского регионов, так и будет продолжать. А если возникнет военная ситуация, мы будем защищаться, и все получат жесткий ответ. То, что Украина хочет объединить усилия с Турцией и другими странами, это все утопия», - добавил он.