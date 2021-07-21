«Утопия!» В России ответили на заявления Украины о Черном море
Вице-адмирал Петр Святашов и адмирал Игорь Касатонов оценили перспективу превращения Черного моря в «российское озеро».
Россия хочет превратить Черное море в своё «внутреннее озеро», захватив его, об этом рассказал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в своём Facebook. Согласно плану внешнеполитического ведомства, Украина должна объединить свои усилия с Грузией, Молдавией, участниками НАТО и другими странами в борьбе с Россией. Если этого не произойдёт, Москва поделит море пополам и «начнёт полностью властвовать в своей зоне», добавил он.
Подобные утопичные заявления демонстрируют недружественный настрой властей Украины, но никак не влияют на позиции России и планы других стран, заявил в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Петр Святашов.
«Это утопия, что они говорят. Россия знает, что такое Черное и Азовское моря, это моря, которые омывают и Россию, и Украину, и другие страны Черноморского региона. Об этом множество написано книг, было проведено множество конференций в странах Европы – Болгарии, Румынии и других, участвовали и американцы, и украинцы, и все говорили, что Черное море – это море дружбы для умных людей, которые хотят мира и процветания народов. А те, кто хочет других, нечеловеческих отношений, делают такие заявления. Я считаю, этих утопистов нечего слушать, надо дружить с теми, кто этого хочет», - отметил вице-адмирал.
При этом даже усилия Украины по объединению с Грузией, Молдавией, участниками НАТО и другими странами в борьбе с Россией никак не изменят позиции РФ в регионе, уверен Петр Святашов.
«Это никак не может ограничить Россию и маневры российских кораблей, так как существует свобода судоходства в мирное время. Это международные правила, которые никто не может ограничивать. Россия как ходила по всем территориям и странам Черноморского и Азовского регионов, так и будет продолжать. А если возникнет военная ситуация, мы будем защищаться, и все получат жесткий ответ. То, что Украина хочет объединить усилия с Турцией и другими странами, это все утопия», - добавил он.
С ним согласился и бывший главком Черноморского флота России, адмирал Игорь Касатонов, который в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» призвал Украину «смотреть по сторонам» и учитывать не только свои интересы.
«Они просто возбуждаются перед определенными событиями, Черное море имеет древнее название «Русское море», чем останется навсегда, и им всем это надо будет учесть. Ничего не будет, ничего они не сделают. Пусть они отдыхают и смотрят по сторонам», - заявил Касатонов.
Ранее министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб высказался об инциденте с британским эсминцем Defender, который пересек границы России в Черном море, заявив, что Соединенное Королевство продолжит пользоваться «украинскими водами».
Лондон последовательно не признает российский суверенитет над Крымом. Но делая такие заявления, британцы продолжают искать «приключения на свою голову», заявлял ранее зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин.
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