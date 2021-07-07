«Ищут приключений». Россия отреагировала на заявления Британии об «украинских водах»

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб высказался об инциденте с британским эсминцем Defender, который пересек границы России в Черном море, заявив, что Соединенное Королевство продолжит пользоваться «украинскими водами».

Лондон последовательно не признает российский суверенитет над Крымом. Но делая такие заявления, британцы продолжают искать «приключения на свою голову», заявил зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Мы защищали и будем защищать территориальные воды всеми доступными силами и средствами, которые имеются на вооружении нашей страны, они достаточны для пресечения агрессии, а в случае продолжения действий – нанесения ответного удара. Если последуют провокации подобного рода, будут предприняты все действия вплоть до поражения данного корабля. Других вариантов не будет. Это может быть таран, это может быть огневое поражение противника и так далее. Нарушается территориальная целостность нашего государства, покушения на территориальную целостность будут пресекаться самым жесточайшим образом», - рассказал собеседник «Радиоточки НСН».