«Ищут приключений». Россия отреагировала на заявления Британии об «украинских водах»
Зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин заявил, что покушения на территориальную целостность РФ будут жестко пресекаться, адмирал Игорь Касатонов уверен, что Британии придется отказаться от провокаций.
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб высказался об инциденте с британским эсминцем Defender, который пересек границы России в Черном море, заявив, что Соединенное Королевство продолжит пользоваться «украинскими водами».
Лондон последовательно не признает российский суверенитет над Крымом. Но делая такие заявления, британцы продолжают искать «приключения на свою голову», заявил зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Мы защищали и будем защищать территориальные воды всеми доступными силами и средствами, которые имеются на вооружении нашей страны, они достаточны для пресечения агрессии, а в случае продолжения действий – нанесения ответного удара. Если последуют провокации подобного рода, будут предприняты все действия вплоть до поражения данного корабля. Других вариантов не будет. Это может быть таран, это может быть огневое поражение противника и так далее. Нарушается территориальная целостность нашего государства, покушения на территориальную целостность будут пресекаться самым жесточайшим образом», - рассказал собеседник «Радиоточки НСН».
В свою очередь, бывший главком Черноморского флота России адмирал Игорь Касатонов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отметил, что министр иностранных дел Великобритании не задумывается о последствиях своих слов.
«Он болтает, но опасности подвергаются жизни людей, которые будут находиться на этих кораблях. Нынешние руководители в британском правительстве мелкие люди, они в перспективу не смотрят, ничего не видят. Что касается пространства Черного моря, здесь абсолютное господство Черноморского флота, нежелательно для этих всех авантюристов лезть на рожон. Они не будут пользоваться водами Украины, они все равно со временем признают реальность. А эти мелкие люди уйдут все через год-два, придут другие, более умные и более сговорчивые. Надо считаться с реалиями, а реалии таковы, какие они сейчас», - объяснил Касатонов.
Ранее в ходе «Прямой линии» Владимир Путин оценил ситуацию с провокацией британского эсминца Defender у Крыма и допустил вероятность уничтожения зарубежного корабля. Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» напомнил, что британский корабль вышел из российских вод не только без каких-либо трудностей, но и без малейших повреждений.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,7 млн+23 962 / сут.
Умерли
140 тыс.+725 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+20 067 / сут.
- Мишустин поручил проверить цены на ПЦР-тесты в частных больницах
- Туроператоры вновь стали предлагать россиянам горящие путевки
- Тела девяти погибших в катастрофе АН-2 на Камчатке найдены
- Научный журнал Nature подтвердил эффективность и безопасность «Спутника V»
- С 7 июля вход по QR-кодам ввели в нескольких музеях Москвы
- СМИ: захватчик банка в Тюмени задержан
- Захватчик банка в Тюмени требует 15 миллионов рублей
- Полицейского убили в Подмосковье после сделанного пьяному замечания
- В возрасте 98 лет умер индийский актер Дилип Кумар
- Иммунолог заявил о неизбежности четвертой волны COVID-19 в Европе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru