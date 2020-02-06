«Искать и наказывать виновных!» В Госдуме о смерти российских солдат в Сирии

МИД России сообщил о гибели в Сирии российских и турецких военных специалистов. В ведомстве не уточнили количество погибших, отметив, что в Идлибе в последнее время наблюдается всплеск напряженности и активизация деятельности террористов. На это вынуждены были реагировать правительственные войска Сирии. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что переброска части вооруженных формирований из зоны деэскалации сначала на северо-восток Сирии, а затем в Ливию существенно повысила концентрацию радикалов до критического уровня.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН заявил, что необходимо провести тщательную проверку и выяснить, по чьей вине погибли российские военнослужащие.

«Это большая трагедия и потеря, когда гибнет наш рядовой военнослужащий, офицер, и особенно, когда речь идет о таких высоких специалистах. Людские потери бьют по престижу нашего государства. Поэтому ответ должен быть десятикратный. Российской Федерации надо дать четко понять всем странам, что нам они могут только помогать. А уж точно не мешать, способствуя гибели наших военнослужащих. Надо проводить проверку, расследование и четко обозначить, какие государства имеют к этому отношение. Кто способствовал, помогал и непосредственно принимал в этом участие. Необходимо усиливать присутствие необходимо в тех точках, в частности в Сирии, где для наших военнослужащих высокие риски гибели. Не должно быть никаких смертей, которые можно было бы объяснить, особенно при наших современных возможностях и технологиях», - добавил он.

Собеседник НСН привел в пример Израиль, где жестко реагируют на любую агрессию извне. Шерин подчеркнул, что Россия должна положить конец практики безнаказанного убийства наших солдат.