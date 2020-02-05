Эксперт: Эрдоган нам совсем не друг

5 февраля 202014:09
Станислав Меркулов

Руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии в эфире НСН прокомментировал заявление турецкого президента о принадлежности Крыма.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил, почему во время визита на Украину поприветствовал почетный караул лозунгом «Слава Украине!» Эрдоган приехал в Киев 3 февраля, чтобы встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Вместе главы государств прошли по красной дорожке и прослушали украинский гимн, после чего Эрдоган поприветствовал караул. «Это официальное приветствие на Украине. Разве Украина не свободная страна?» — цитирует турецкого президента «РИА Новости».

В ходе визита Эрдоган заявил о «незаконной аннексии Крыма», пообещал отстаивать территориальную целостность Украины и следить за положением крымских татар.

Руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров в эфире НСН предположил, что в будущем Москва должна начать вести более жесткую политику по отношению к Турции.

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«Эрдоган хочет дружить со всеми ради собственных интересов. Из Украины ему нужно получать сырье, тот же хлеб и так далее. К тому же он хочет использовать Украину как давление на Россию в плане получения уступок по Сирии. "А не то я могу занять такую позицию, что мало не покажется!" Вот в этом вся его политика и заключается. Мы прекрасно знаем, кто он такой, что он нам, мягко говоря, совсем не друг. Никаких иллюзий по отношению к нему мы не испытываем. Он заинтересован в таких вещах как "Турецкий поток", но все видят, что в Сирии происходит, и какую позицию он занимает. Мы скоро осознаем, что по отношению к нему надо вести более жесткую политику на сирийском направлении. Это вопрос времени», - отметил он.

В ответ в Кремле напомнили, что приглашение Эрдогану посетить полуостров остается в силе, чтобы турецкий лидер мог «увидеть всё из первоисточника». Также в Москве заверили, что причин для опасения за положение крымских татар нет. В Крыму заявили, что имеют «свое право», а от признания либо непризнания Эрдоганом законности воссоединения с РФ жителям полуострова «ни холодно ни жарко».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Дружинин
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