Эксперт: Эрдоган нам совсем не друг

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил, почему во время визита на Украину поприветствовал почетный караул лозунгом «Слава Украине!» Эрдоган приехал в Киев 3 февраля, чтобы встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Вместе главы государств прошли по красной дорожке и прослушали украинский гимн, после чего Эрдоган поприветствовал караул. «Это официальное приветствие на Украине. Разве Украина не свободная страна?» — цитирует турецкого президента «РИА Новости».

В ходе визита Эрдоган заявил о «незаконной аннексии Крыма», пообещал отстаивать территориальную целостность Украины и следить за положением крымских татар.

Руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров в эфире НСН предположил, что в будущем Москва должна начать вести более жесткую политику по отношению к Турции.