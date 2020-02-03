В ФСБ подтвердили гибель одного спецназовца в Сирии

В управлении ФСБ по Тамбовской области подтвердили гибель своего бывшего сотрудника – бойца центра специального назначения (ЦСН) ФСБ РФ лейтенанта Всеволода Трофимова, пишет «Коммерсант».

Ранее СМИ сообщили, что в Сирии погибли четыре спецназовца. По некоторым данным, автомобиль с россиянами был подорван в районе Алеппо, после чего они попали в руки боевиков и были убиты.

Также отмечалось, что все погибшие имели офицерские звания, а сам инцидент якобы произошел 1 февраля 2020 года.

