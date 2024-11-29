Уничтожение двух пусковых установок HIMARS ВСУ сняли на видео

Появилось видео удара российскими баллистическими ракетами «Искандер» по пусковым установкам реактивных систем HIMARS американского производства в Сумской области.

Средства ПВО за сутки сбили 177 дронов и десять снарядов HIMARS

Запись опубликовал канал «Изнанка». Уничтожены две боевые машины, еще одна повреждена. Российские ракеты прилетели в тот момент, когда закончилось обустройство позиций и на них заехали пусковые установки. Также удалось уничтожить три десятка украинских десантников и пункт их размещения.

Ранее Минобороны заявило об уничтожении военных объектов Украины ударами «Искандеров», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:СпецоперацияВСУРоссийская АрмияМинобороны РФ

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