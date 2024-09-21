Средства ПВО за сутки сбили 177 дронов и десять снарядов HIMARS

Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили шесть управляемых ракет большой дальности «Нептун», сообщили в Минобороны России.

Минобороны России: ВС РФ отразили четыре попытки ВСУ прорваться в Курскую область

Кроме того, российские системы ПВО сбили 177 беспилотников самолетного типа ВСУ, 10 реактивных снарядов HIMARS и три управляемые авиационные бомбы.

С начала проведения специальной военной операции на Украине украинская сторона потеряла почти 32 тысячи беспилотников, 283 вертолета и 646 самолетов, отметили в российском оборонном ведомстве.

Ранее замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов сообщил о больших потерях украинской стороны в районе Суджи в Курской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:СпецоперацияМинобороны РФПВОВСУУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры