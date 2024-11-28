Минобороны заявило об уничтожении военных объектов Украины ударами «Искандеров»
Минобороны России отчиталось о серии ударов по военным объектам на Украине в ответ на ракетные атаки вглубь российской территории.
25 ноября в результате удара по штабу украинского подразделения ГУР «Кракен» в Харькове были уничтожены до 40 иностранных специалистов, включая граждан США, сообщили в ведомстве. В тот же день в Одессе ударом ракетного комплекса «Искандер» ликвидировали 72 военнослужащих, в том числе 9 французских инструкторов, задействованных в управлении морскими беспилотниками.
Также 25 ноября в Сумской области были уничтожены пять пусковых установок ATACMS, две MLRS, три HIMARS и около 30 военнослужащих, обслуживавших эти системы, уточнили в министерстве.
26 ноября в Одесской области ударами «Искандеров» были поражены две установки с опытными баллистическими ракетами «Гром-2» и пусковая установка комплекса «Нептун». 28 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины и инфраструктуре, обеспечивающей их работу. Всего за последние дни, по данным Минобороны, российские силы выпустили около 100 ракет и 466 беспилотников «Герань-2», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru