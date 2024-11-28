Минобороны заявило об уничтожении военных объектов Украины ударами «Искандеров»

Также 25 ноября в Сумской области были уничтожены пять пусковых установок ATACMS, две MLRS, три HIMARS и около 30 военнослужащих, обслуживавших эти системы, уточнили в министерстве.

26 ноября в Одесской области ударами «Искандеров» были поражены две установки с опытными баллистическими ракетами «Гром-2» и пусковая установка комплекса «Нептун». 28 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины и инфраструктуре, обеспечивающей их работу. Всего за последние дни, по данным Минобороны, российские силы выпустили около 100 ракет и 466 беспилотников «Герань-2», передает «Радиоточка НСН».

