Умер последний из бомбивших Берлин советских лётчиков генерал-полковник Решетников

На 104 году жизни скончался генерал-полковник Василий Решетников, сообщают СМИ со ссылкой на Клуб военачальников.

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Уточняется, что советский лётчик был последним из тех, кто бомбил Берлин во время Великой Отечественной войны. Также он являлся последним Героем Советского Союза дальней авиации.

Генерал-полковник был бывшим командующим Дальней авиации и замглавком ВВС СССР. Добавляется, что именем Решетникова назван один из стратегических бомбардировщиков Ту-160.

Ранее сообщалось о смерти главнокомандующего ВМФ СССР Владимира Чернавина.

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ФОТО: РИА Новости
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