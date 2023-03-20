Умер последний из бомбивших Берлин советских лётчиков генерал-полковник Решетников
На 104 году жизни скончался генерал-полковник Василий Решетников, сообщают СМИ со ссылкой на Клуб военачальников.
Уточняется, что советский лётчик был последним из тех, кто бомбил Берлин во время Великой Отечественной войны. Также он являлся последним Героем Советского Союза дальней авиации.
Генерал-полковник был бывшим командующим Дальней авиации и замглавком ВВС СССР. Добавляется, что именем Решетникова назван один из стратегических бомбардировщиков Ту-160.
Ранее сообщалось о смерти главнокомандующего ВМФ СССР Владимира Чернавина.
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