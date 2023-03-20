Умер последний из бомбивших Берлин советских лётчиков генерал-полковник Решетников

Уточняется, что советский лётчик был последним из тех, кто бомбил Берлин во время Великой Отечественной войны. Также он являлся последним Героем Советского Союза дальней авиации.

Генерал-полковник был бывшим командующим Дальней авиации и замглавком ВВС СССР. Добавляется, что именем Решетникова назван один из стратегических бомбардировщиков Ту-160.

Ранее сообщалось о смерти главнокомандующего ВМФ СССР Владимира Чернавина.

