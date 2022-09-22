В Тюмени умерла старейшая в России участница Великой Отечественной войны
Старейшая в России участница Великой Отечественной войны Александра Чебаненко умерла в возрасте 105 лет. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
«Не стало старейшей в России участницы Великой Отечественной войны Александры Васильевны Чебаненко. Ветеран скончалась сегодня ночью в больнице. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Александры Васильевны», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Александра Чебаненко родилась в 1917 году в селе Богоявленское (ныне Долгово) Пензенской области. В 1941-1946 годах ветеран служила в армии, участвовала в освобождении Киева, Ворошиловграда, дошла до Германии. Чебаненко награждена орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». В последние годы ветеран проживала в Тюмени. По данным Книги рекордов России, Чебаненко имела наибольший возраст участницы ВОВ в стране.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,6 млн+53 457 / сут.
Умерли
386 тыс.+106 / сут.
Выздоровели
19,6 млн+57 019 / сут.
- Пушилин заявил, что Медведчук был освобождён из украинского плена
- Россия, Иран и КНР осенью проведут морские учения в Индийском океане
- В Кремле отказались комментировать сообщения об обмене Медведчука
- В Минфине поддержали обмен активами с иностранцами
- СМИ: на Камчатке вице-губернатора мобилизовали в район СВО
- Макрон: Франция не находится в состоянии войны с Россией
- В Тюмени умерла старейшая в России участница Великой Отечественной войны
- Рябков: Россия дала агреман на назначение Трейси послом США в Москве
- Мэр Донецка сообщил об обстреле рынка в центре города, есть жертвы
- Медведев: Россия может использовать для защиты страны любое оружие
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru