В Тюмени умерла старейшая в России участница Великой Отечественной войны

«Не стало старейшей в России участницы Великой Отечественной войны Александры Васильевны Чебаненко. Ветеран скончалась сегодня ночью в больнице. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Александры Васильевны», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Александра Чебаненко родилась в 1917 году в селе Богоявленское (ныне Долгово) Пензенской области. В 1941-1946 годах ветеран служила в армии, участвовала в освобождении Киева, Ворошиловграда, дошла до Германии. Чебаненко награждена орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». В последние годы ветеран проживала в Тюмени. По данным Книги рекордов России, Чебаненко имела наибольший возраст участницы ВОВ в стране.

