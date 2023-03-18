Умер главнокомандующий ВМФ СССР Владимир Чернавин
На 95-м году жизни скончался последний главнокомандующий ВМФ СССР Владимир Чернавин. Военачальник умер после продолжительной болезни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя аппарата Клуба военачальников РФ Николая Дерябина, 18 марта, в субботу.
Адмирал флота Герой СССР Владимир Чернавин скончался в военном госпитале. Это произошло в ночь с 17 на 18 марта.
«Он был последним главкомом ВМФ СССР», – уточнил Дерябин.
Ранее стало известно о кончине генерала армии Алексея Маслова на 70 году жизни. Об этом сообщили в концерне «Уралвагонзавод», передает ТАСС.
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