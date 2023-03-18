Умер главнокомандующий ВМФ СССР Владимир Чернавин

На 95-м году жизни скончался последний главнокомандующий ВМФ СССР Владимир Чернавин. Военачальник умер после продолжительной болезни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя аппарата Клуба военачальников РФ Николая Дерябина, 18 марта, в субботу.

Умер последний министр обороны СССР Евгений Шапошников

Адмирал флота Герой СССР Владимир Чернавин скончался в военном госпитале. Это произошло в ночь с 17 на 18 марта.

«Он был последним главкомом ВМФ СССР», – уточнил Дерябин.

Ранее стало известно о кончине генерала армии Алексея Маслова на 70 году жизни. Об этом сообщили в концерне «Уралвагонзавод», передает ТАСС.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СССРВМФСмерть

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