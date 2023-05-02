Украинский посол заявил, что контрнаступление ВСУ не начинается из-за плохой погоды
Украинская армия не может начать наступление из-за плохих погодных условий. Об этом заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.
«Погода не позволяет пока двигаться тяжелым танкам», — отметил дипломат в интервью телеканалу Sky News.
Пристайко подчеркнул, что Киев не намерен сообщать России «точную дату и точное направление» своих наступательных действий.
Между тем полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Литовкин высказал мнение, что украинские власти используют заявления о готовящемся контрнаступлении ВСУ в качестве психологического воздействия на российских военных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru