Украинский посол заявил, что контрнаступление ВСУ не начинается из-за плохой погоды

Украинская армия не может начать наступление из-за плохих погодных условий. Об этом заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

Обреченное контрнаступление. В военный успех Украины не верят ни в России, ни на Западе

«Погода не позволяет пока двигаться тяжелым танкам», — отметил дипломат в интервью телеканалу Sky News.

Пристайко подчеркнул, что Киев не намерен сообщать России «точную дату и точное направление» своих наступательных действий.

Между тем полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Литовкин высказал мнение, что украинские власти используют заявления о готовящемся контрнаступлении ВСУ в качестве психологического воздействия на российских военных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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