Украинский пленный заявил, что Запад считает Киев неспособным управлять собственной армией
Западные союзники Украины считают киевские власти неспособными командовать войсками. Об этом рассказал украинский военнопленный Виталий Катранич.
«Командир нам говорил, что говорят, что наши неспособны управлять армией, что помогает Америка нам», — приводит слова пленного РИА Новости.
Военный отметил, что по этой причине управлением занимались иностранные генералы, пишет RT.
Кроме того, бойцам, которые хотели сдаться в плен в Мариуполе, угрожали расстрелом, отмечает РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+10 067 / сут.
Умерли
389 тыс.+90 / сут.
Выздоровели
20,7 млн+18 352 / сут.
- Маск получил от Медведева приглашение на День Победы в Москву
- Несколько взрывов прогремело в Запорожье
- Украинский пленный заявил, что Запад считает Киев неспособным управлять собственной армией
- СМИ: Россияне столкнулись с проблемой открытия карт в Турции
- Число погибших после удара ВСУ по переправе в Херсоне выросло до четырех
- В Госдуме предложили выдавать мобилизованным карты для передачи денег семье
- СМИ: Украине не хватает систем ПВО для прикрытия каждой части страны
- Володин сообщил о решении взять шефство над военными городками
- Индонезия готова организовать встречу Путина с Байденом
- СМИ: LG перенесет производство из России в Узбекистан или Казахстан
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru