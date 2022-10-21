Украинский пленный заявил, что Запад считает Киев неспособным управлять собственной армией

«Командир нам говорил, что говорят, что наши неспособны управлять армией, что помогает Америка нам», — приводит слова пленного РИА Новости.

Военный отметил, что по этой причине управлением занимались иностранные генералы, пишет RT.

Кроме того, бойцам, которые хотели сдаться в плен в Мариуполе, угрожали расстрелом, отмечает РИА ФАН.

