Украинский пленный заявил, что Запад считает Киев неспособным управлять собственной армией

Западные союзники Украины считают киевские власти неспособными командовать войсками. Об этом рассказал украинский военнопленный Виталий Катранич.

Военнопленный признался, что украинский спецназ нарушал Минские соглашения

«Командир нам говорил, что говорят, что наши неспособны управлять армией, что помогает Америка нам», — приводит слова пленного РИА Новости.

Военный отметил, что по этой причине управлением занимались иностранные генералы, пишет RT.

Кроме того, бойцам, которые хотели сдаться в плен в Мариуполе, угрожали расстрелом, отмечает РИА ФАН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаПленныеВСУ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры