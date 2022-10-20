Военнопленный признался, что украинский спецназ нарушал Минские соглашения

По словам военнопленного, силы спецоперации не подчинялись командирам ВСУ и «действовали по своему плану», пишет RT.

«Бывало, что они открывают огонь по вашей территории, а потом нам приходят "ответки". Это удивляло и раздражало при общем требовании соблюдать тишину, когда кто-то, нам неподконтрольный, заходит и нарушает», — рассказал Алтухов.

Пленный добавил, что спецназ действовал на фоне требований соблюдать тишину и введения выплат за отсутствие нарушений, отмечает РЕН ТВ.

