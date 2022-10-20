Военнопленный признался, что украинский спецназ нарушал Минские соглашения
Украинский спецназ во время так называемой «антитеррористической операции» Киева нарушал Минские соглашения и вызывал ракетные удары по сослуживцам. Об этом рассказал взятый в плен замначальника командного пункта 56-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины Валентин Алтухов, передает РИА Новости.
По словам военнопленного, силы спецоперации не подчинялись командирам ВСУ и «действовали по своему плану», пишет RT.
«Бывало, что они открывают огонь по вашей территории, а потом нам приходят "ответки". Это удивляло и раздражало при общем требовании соблюдать тишину, когда кто-то, нам неподконтрольный, заходит и нарушает», — рассказал Алтухов.
Пленный добавил, что спецназ действовал на фоне требований соблюдать тишину и введения выплат за отсутствие нарушений, отмечает РЕН ТВ.
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