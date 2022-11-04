Украинский катер поразил российский дрон-камикадзе «Ланцет»
Украинский военный катер атаковал российский дрон-камикадзе «Ланцет». Видео распространило РИА Новости. Съемка велась с разведывательного беспилотника.
Военная операция произошла в акватории Днепра. Модернизированный дрон-камикадзе точно попал в катер ВМС Украины. Украинский корабль задымился после атаки российского беспилотника.
Барражирующий боеприпас «Ланцет» разработан создан в компании Zala Aero, который является частью концерна «Калашников». Дрон способен развить максимальную скорость дрона — до 110 километров в час, дальность действия — до 40 километров.
Ранее стало известно, что белорусские пограничники перехватили украинский беспилотник, который использовался для тренировок по сбросу взрывных устройств. Об этом сообщает Пограничный комитет Белоруссии.
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