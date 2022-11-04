Погранкомитет Белоруссии перехватил украинский учебный ударный беспилотник

Белорусские пограничники перехватили украинский беспилотник, который использовался для тренировок по сбросу взрывных устройств. Об этом сообщает Пограничный комитет Белоруссии.

По данным ведомства, инцидент произошел 2 ноября в Гомельском районе в километре от белорусско-украинской границы.

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«Установлено, что квадрокоптер использовался украинскими военизированными подразделениями на границе с Республикой Беларусь. Содержимое обнаруженных фото- и видеоматериалов свидетельствует, что дрон был оборудован системой инфракрасного видения, применялся для тренировок перемещения и сброса взрывных устройств, а также ведения разведки и съемки технических средств охраны границы на территории Республики Беларусь», — приводит ТАСС сообщение Погранкомитета.

Специалисты провели анализ данных карты памяти аппарата и подтвердили факт запуска беспилотника с украинской территории.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:БеспилотникиУкраинаБелоруссия
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