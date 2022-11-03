МИД РФ заявил, что Великобритания передавала Украине подводные беспилотники
Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт была вызвана в МИД РФ, где ей был заявлен решительный протест в связи с активным участием британских военных специалистов в подготовке и снабжении подразделений сил специальных операций Украины, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
В МИД РФ также привели конкретные факты подобной активности Лондона, который вместе с Украиной в конце 2020 года приступил к реализации программы противодействия угрозам на Чёрном море «Инициатива по морской подготовке ВМСУ».
Так, в Одессе на базе школы военных водолазов в программу подготовки специалистов входит отработка навыков глубоководного подрывного дела; при участии британских специалистов подразделения ВМСУ осуществили учебный подрыв объекта.
«В августе-сентябре 2022 года британцы осуществляли подготовку экипажей передаваемых Украине тральщиков... Имеется информация, что ВМС Великобритании также передали украинской стороне определенное количество беспилотных подводных аппаратов, предназначенных для поражения кораблей», - отметили в МИД РФ.
В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что подобные конфронтационные действия англичан несут в себе угрозу эскалации ситуации и могут привести к непредсказуемым и опасным последствиям.
Ранее глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что российская сторона должна адекватно отреагировать на действия британских ВМС, руководивших подготовкой нападения на Севастополь, Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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