Украинские военные обстреляли Ясиноватую из «Града»
Украинские военные выпустили десять ракет из БМ-21 «Град» и три снаряда калибром 122 миллиметра по населенному пункту Ясиноватая в Донецкой народной республике. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено десять ракет из БМ-21 "Град", три снаряда калибром 122 миллиметра», - сообщается в Telegram-канале представительства ДНР.
Ранее в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала пожелание главы Евродипломатии Борреля разрешить конфликт на Украине военным путем. Об этом она написала в своем Telegram-канале 9 апреля. «Вот вам и "экономическая организация". Это уже не Европейский союз. Это просто отдел экономических сношений НАТО», - написала Захарова.
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