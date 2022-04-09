Украинские военные обстреляли Ясиноватую из «Града»

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено десять ракет из БМ-21 "Град", три снаряда калибром 122 миллиметра», - сообщается в Telegram-канале представительства ДНР.

Ранее в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала пожелание главы Евродипломатии Борреля разрешить конфликт на Украине военным путем. Об этом она написала в своем Telegram-канале 9 апреля. «Вот вам и "экономическая организация". Это уже не Европейский союз. Это просто отдел экономических сношений НАТО», - написала Захарова.

