МИД РФ: Киев ответит за обстрел Краматорска

МИД России заявил об очевидности доказательств вины Вооруженных сил Украины в обстреле железнодорожного вокзала в Краматорске. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

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Согласно позиции МИД РФ, ВСУ использовали ракеты "Точка-У", обломки которых были найдены на месте трагедии. «Подобные бесчеловечные действия киевского режима подтверждают обоснованность задач специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины", - заявили в МИД РФ.

В своем заявлении дипведомство призывает международное сообщество дать объективную оценку преступлениям ВСУ, прекратить помощь в вооружении Украины и заставить Киев отказаться «от недопустимых методов ведения боевых действий". В МИД России также уверены, что киевская власть не сможет избежать ответственности за содеянное.

Ранее в штабе ДНР сообщили об ударе ВСУ ракетой «Точка-У» по Краматорску, обломки снаряда упали рядом с городским вокзалом. На данный момент число жертв ракетного удара в Краматорске составляет 50 человек.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КраматорскВСУМИД РФ
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