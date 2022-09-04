Украинские разведчики не могут расшифровать радиоперехваты из-за «тувинского феномена»
Украинские разведчики не в состоянии расшифровать данные радиоперехватов из-за так называемого «тувинского феномена», сообщает Министерство обороны России.
В переговорах тувинские связисты пользуются только родным языком.
«Военнослужащие из Тувы работают связистами в зоне проведения специальной военной операции. Разведка Украины столкнулась с «тувинским феноменом» в радиоперехватах. «Слухачи» ВСУ не понимали ни слова, потому что тувинские связисты говорили только на родном языке», — пояснили в российском военном ведомстве.
По словам инструктора отделения связи Николая Чамьяна, связисты специально пользуются подобным приемом, как когда-то «прадеды во время Великой Отечественной войны».
«Мы используем наш национальный язык, а именно тувинский, чтобы в случае радиоперехвата противник не смог понять, о чем идет речь», — подтвердил он.
Ранее ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил о задержании гражданина Украины в Курске за шпионаж в пользу украинской военной разведки.
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