ФСБ задержала в Курске агента украинской военной разведки

По данным спецслужбы, задержанный — агент Главного управления разведки Украины; он подозревается в причастности к сбору и передаче сведений об объектах Минобороны для использования их против безопасности России.

По месту жительства подозреваемого изъяли переданные украинской стороной технические средства. Кроме того, в электронных устройствах задержанного обнаружили литературу по снайперской подготовке, выживанию, партизанской войне, разведывательно-диверсионной деятельности.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о шпионаже, пишет Ura.ru. Подозреваемому грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Накануне ФСБ задержала в Калининграде гражданина РФ, планировавшего совершить диверсионно-террористические акты на объектах Балтийского флота и в аэропорту Храброво, напоминает «Свободная пресса».

