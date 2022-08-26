ФСБ задержала в Курске агента украинской военной разведки
Гражданина Украины задержали в Курске за шпионаж в пользу украинской военной разведки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
По данным спецслужбы, задержанный — агент Главного управления разведки Украины; он подозревается в причастности к сбору и передаче сведений об объектах Минобороны для использования их против безопасности России.
По месту жительства подозреваемого изъяли переданные украинской стороной технические средства. Кроме того, в электронных устройствах задержанного обнаружили литературу по снайперской подготовке, выживанию, партизанской войне, разведывательно-диверсионной деятельности.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о шпионаже, пишет Ura.ru. Подозреваемому грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.
Накануне ФСБ задержала в Калининграде гражданина РФ, планировавшего совершить диверсионно-террористические акты на объектах Балтийского флота и в аэропорту Храброво, напоминает «Свободная пресса».
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