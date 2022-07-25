ФСБ сорвала операцию украинской военной разведки по угону самолетов ВКС России

По данным ФСБ, украинская сторона попыталась склонить российских военных летчиков перелететь на контролируемые киевскими силами аэродромы. Военнослужащим обещали денежное вознаграждение и получение гражданства одной из стран Евросоюза, пишет RT. Действия ГУР курировали спецслужбы НАТО. Также украинские разведчики действовали «от имени политического руководства страны», отмечает телеканал «360».

Российские силовики установили задействованных в операции сотрудников украинских спецслужб и их пособников.

«В ходе оперативной игры российскими контрразведчиками были получены сведения, которые помогли нашим вооруженным силам нанести огневое поражение ряда украинских военных объектов», — подчеркнули в ФСБ.

