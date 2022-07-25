ФСБ сорвала операцию украинской военной разведки по угону самолетов ВКС России

ФСБ пресекла операцию Главного управления разведки Минобороны Украины по угону российских боевых самолетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей российской спецслужбы.

ФСБ задержала петербуржца, планировавшего диверсии против российских военных

По данным ФСБ, украинская сторона попыталась склонить российских военных летчиков перелететь на контролируемые киевскими силами аэродромы. Военнослужащим обещали денежное вознаграждение и получение гражданства одной из стран Евросоюза, пишет RT. Действия ГУР курировали спецслужбы НАТО. Также украинские разведчики действовали «от имени политического руководства страны», отмечает телеканал «360».

Российские силовики установили задействованных в операции сотрудников украинских спецслужб и их пособников.

«В ходе оперативной игры российскими контрразведчиками были получены сведения, которые помогли нашим вооруженным силам нанести огневое поражение ряда украинских военных объектов», — подчеркнули в ФСБ.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВКС РФУкраинаФСБ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры