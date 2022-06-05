Украина захватила офис ООН в Краматорске

Штаб теробороны ДНР сообщил также и о захвате принадлежавших офису международной организации автомобили с дипломатическими номерами.

«ВФУ не допускают сотрудников миссии к своему имуществу, а также запрещают вести фото- и видеофиксацию для отчетов вышестоящему руководству», — отметили в штабе.

Ранее организация объединенных наций (ООН) призвала Россию и Украину к возобновлению переговоров для скорейшего установления мира. Об этом заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, сообщает ТАСС.

