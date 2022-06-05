Украина захватила офис ООН в Краматорске
Офис Организации Объединенных Наций (ООН) в Краматорске Донецкой области захватили военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ). Данные об этом опубликовал штаб территориальной обороны Донецкой народной республики в своем Telegram-канале.
Штаб теробороны ДНР сообщил также и о захвате принадлежавших офису международной организации автомобили с дипломатическими номерами.
«ВФУ не допускают сотрудников миссии к своему имуществу, а также запрещают вести фото- и видеофиксацию для отчетов вышестоящему руководству», — отметили в штабе.
Ранее организация объединенных наций (ООН) призвала Россию и Украину к возобновлению переговоров для скорейшего установления мира. Об этом заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, сообщает ТАСС.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 786 / сут.
Умерли
380 тыс.+75 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 931 / сут.
- Украина захватила офис ООН в Краматорске
- Потеря государственности. В России рассказали о будущем Украины из-за получения дальнобойных ракет
- Последствия обстрела Украиной жилых кварталов Донецка опубликовали «Известия»
- В Норильске идет эвакуация горняков из-за пожара на руднике
- Украинский посол обрушился на ФРГ с критикой из-за отказа поставлять Киеву вооружение
- Кадыров опубликовал видео уничтожения американских гаубиц в Лисичанске
- Мы предупредили. В России оценили последствия поставок Киеву тяжелого вооружения
- Виталий Кличко рассказал о взрывах в Киеве
- Путин раскрыл ответ России на западные поставки Украине ракет дальнего действия
- В России госпитализировали 837 человек с коронавирусом за сутки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru