В ООН считают, что пока рано говорить о миротворцах на Украине

По словам представителя ООН, для того, чтобы эта возможность была рассмотрена необходимо установить режим прекращения огня в Украине.

Военная операция России на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилиритаризация» Украины.

