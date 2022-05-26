В ООН считают, что пока рано говорить о миротворцах на Украине
Введение миротворцев на территорию Украины преждевременно. Об этом сообщает заместитель генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа, передает ТАСС.
По словам представителя ООН, для того, чтобы эта возможность была рассмотрена необходимо установить режим прекращения огня в Украине.
Военная операция России на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилиритаризация» Украины.
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