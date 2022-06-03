ООН призывает Россию и Украину возобновить переговоры о мире

Организация объединенных наций (ООН) призывает Россию и Украину к возобновлению переговоров для скорейшего установления мира. Об этом заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, сообщает ТАСС.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилиритаризация» Украины.

Переговоры сторон конфликта начались 28 февраля. В настоящее время переговорный процесс остановлен. По словам пресс-секретаря российского президент Дмитрия Пескова, Украина намеренно «морозит» переговоры с Россией.

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
ТЕГИ:ООН
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