Украина ударила по мосту на дамбе возле Каховской ГЭС

Вооруженные силы Украины нанесли удары по мосту около Каховской ГЭС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусова.

Ракеты ударили по Новой Каховке в Херсонской области

«Был нанесен удар по Новой Каховке, есть дырки в мосту, который находится на дамбе возле Каховской ГЭС. Мост не разрушен. Дамба не пострадал», — пояснил он.

Он также добавил, что серьезные повреждения отсутствуют, те, что возникли – «это мелочь».

Также сообщается, что Украина обстреляла еще один мост - через реку Ингулец в районе поселка Дарьевка, где зафиксированы попадания.

Ранее военное ведомство США не стало комментировать информацию об использовании американских ракетных систем залпового огня HIMARS при ударе по Новой Каховке в Херсонской области.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:мостГЭСВоенная ОперацияРакетный УдарУкраина
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