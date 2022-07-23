Украина ударила по мосту на дамбе возле Каховской ГЭС

«Был нанесен удар по Новой Каховке, есть дырки в мосту, который находится на дамбе возле Каховской ГЭС. Мост не разрушен. Дамба не пострадал», — пояснил он.

Он также добавил, что серьезные повреждения отсутствуют, те, что возникли – «это мелочь».

Также сообщается, что Украина обстреляла еще один мост - через реку Ингулец в районе поселка Дарьевка, где зафиксированы попадания.

Ранее военное ведомство США не стало комментировать информацию об использовании американских ракетных систем залпового огня HIMARS при ударе по Новой Каховке в Херсонской области.

