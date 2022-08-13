Украина обстреляла механический завод в Донецке
Донецкий механический завод оказался поврежден в результате обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ), сообщает представительство ДНР в СЦКК.
«Поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины) городов Республики... проспект Веселый, 76 - "Донецкий механический завод"», - отмечается в Telegram-канале представительства.
Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли территорию химического завода «Стирол» в Горловке. После попадания на предприятии возник серьёзный пожар. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.
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