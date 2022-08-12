ВСУ ударили по химзаводу «Стирол» в Горловке

Вооруженные силы Украины обстреляли территорию химического завода «Стирол» в Горловке. После попадания на предприятии возник серьёзный пожар. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

Горловка находится в 50 километрах к северу от Донецка, силы ДНР контролируют город с 2014 года. Чаще всего под обстрел ВСУ попадает окраинный поселок Зайцево, а также поселения местных шахт.

Ранее сегодня под обстрел ВСУ попала шахта им. Ленина в Макеевке, ранения получили двое работников, сообщили в Министерства угля и энергетики ДНР.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ХимияВСУГорловка
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