ВСУ ударили по химзаводу «Стирол» в Горловке
Вооруженные силы Украины обстреляли территорию химического завода «Стирол» в Горловке. После попадания на предприятии возник серьёзный пожар. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.
Горловка находится в 50 километрах к северу от Донецка, силы ДНР контролируют город с 2014 года. Чаще всего под обстрел ВСУ попадает окраинный поселок Зайцево, а также поселения местных шахт.
Ранее сегодня под обстрел ВСУ попала шахта им. Ленина в Макеевке, ранения получили двое работников, сообщили в Министерства угля и энергетики ДНР.
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