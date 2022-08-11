МЧС ДНР остановило утечку аммиака на заводе в Донецке
МЧС Донецкой народной республики прекратило утечку аммиака на пивоваренном заводе в Донецке. Ведомство сообщило об этом в своем Telegram-канале.
В ликвидации аварии участвовали 13 единиц техники и 51 человека личного состава.
«На данный момент сотрудники МЧС ДНР ликвидируют возгорание на складе готовой продукции», — отмечается в сообщении.
Авария на заводе в Донецке произошла накануне вечером. В результате обстрела со стороны Украины был поврежден аммиакопровод. Кроме того, на 600 кв. м предприятия загорелись пластиковая тара и поддоны, отмечает телеканал «360». Во время удара на заводе находились 32 человек, предварительно, один из них погиб, двое пострадали, пишет Ura.ru.
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