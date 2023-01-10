«Угроза возрастет»: Швеции призвали ответить на размещение ядерного оружия

Россия должна брать пример с Северной Кореи, чтобы все страны знали, что в случае угрозы она сразу применит ядерное оружие, отметил в эфире НСН аналитик Владимир Прохватилов. 

Если Швеция разместит на своей территории ядерное оружие, то угроза для России серьезно возрастет, заявил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в разговоре с НСН.

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Накануне премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что государство считает возможным размещение ядерного оружия на своей территории в мирное время. По его словам, Стокгольм будет долгосрочным, лояльным и преданным членом НАТО и присоединится к блоку «без каких-либо формальных условий», как в свое время это сделали Норвегия и Дания. Владимир Прохватилов отметил, что России пора начинать размахивать «ядерной дубинкой».

«Ближайшее ядерное оружие НАТО находится в Германии. Если Швеция разместит на своей территории ядерное оружие, то увеличится опасность. Мало того, что линия соприкосновения со странами НАТО может увеличится. Угроза России возрастет серьезно. Как себя вести и что делать… Мы же не можем взять и наштамповать еще сто тысяч миллионов ядерных боеголовок, ракет, заводов, которые будут это производить. Нужно брать пример с лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Страна небольшая, но она известна тем, что в случае угрозы незамедлительно применит ядерное оружие. У них есть порядка 60 боеголовок, ракет, они могут достать территорию США. Даже одной ядерной ракеты достаточно, чтобы в мире воцарился мрак и туман», - сказал Прохватилов.

Он отметил, что России необходимо начать регулярно проводить учения Ленинградского военного округа с имитацией нанесения ядерного удара, а также проводить испытания ядерного оружия на Новой Земле. По словам Прохватилова, такие действия заставят Швецию задуматься, а Запад – прекратить поставки вооружения Украине.

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«Когда начался разговор о возможном вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, уже говорилось, что нужно осадить и начать размахивать ядерной дубинкой. Необходимо начать регулярно проводить учения Ленинградского военного округа с имитацией нанесения ядерного удара по территории близлежащего противника – Финляндии. Кроме того, нужно возобновить испытания ядерного оружия на Новой Земле, сначала потихоньку, а потом все больше. Это крайне необходимо, потому что мы давно не испытывали ядерное оружие, а все компьютерные испытания не вполне достоверны. Не дай бог что-то не сработает и заржавеет. При выполнении таких действий все они точно прекратят поставки оружия Украине», - резюмировал Прохватилов.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО вместе с Финляндией в мае прошлого года, однако процесс их присоединения к альянсу заблокировали Турция и Венгрия. Тогда турецкие власти потребовали выдать граждан, которых в Анкаре считают террористами, прежде всего речь идет о Рабочей партии Курдистана (РПК), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Минобороны РФ
ТЕГИ:РоссияШвецияЯдерное Оружие
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