Накануне премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что государство считает возможным размещение ядерного оружия на своей территории в мирное время. По его словам, Стокгольм будет долгосрочным, лояльным и преданным членом НАТО и присоединится к блоку «без каких-либо формальных условий», как в свое время это сделали Норвегия и Дания. Владимир Прохватилов отметил, что России пора начинать размахивать «ядерной дубинкой».

«Ближайшее ядерное оружие НАТО находится в Германии. Если Швеция разместит на своей территории ядерное оружие, то увеличится опасность. Мало того, что линия соприкосновения со странами НАТО может увеличится. Угроза России возрастет серьезно. Как себя вести и что делать… Мы же не можем взять и наштамповать еще сто тысяч миллионов ядерных боеголовок, ракет, заводов, которые будут это производить. Нужно брать пример с лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Страна небольшая, но она известна тем, что в случае угрозы незамедлительно применит ядерное оружие. У них есть порядка 60 боеголовок, ракет, они могут достать территорию США. Даже одной ядерной ракеты достаточно, чтобы в мире воцарился мрак и туман», - сказал Прохватилов.

Он отметил, что России необходимо начать регулярно проводить учения Ленинградского военного округа с имитацией нанесения ядерного удара, а также проводить испытания ядерного оружия на Новой Земле. По словам Прохватилова, такие действия заставят Швецию задуматься, а Запад – прекратить поставки вооружения Украине.