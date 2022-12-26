Медведев заявил, что Россия сделает все, чтобы не допустить ядерную катастрофу

Россия будет делать все, чтобы не допустить третьей мировой войны и ядерной катастрофы, сообщил в статье «Российской газете» замруководителя Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

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«Если же мы их [гарантии максимальной безопасности, которые устроят РФ] не получим — напряжение будет сохраняться неопределенно долго. Мир продолжит балансировать на грани третьей мировой войны и ядерной катастрофы. Мы будет делать все, чтобы их не допустить», — заявил политик.

Ранее Медведев назвал «дурацким» решение Евросоюза ввести потолок цен на российский газ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ядерное ОружиеДмитрий Медведев
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