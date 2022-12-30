Глава Минобороны Финляндии назвала сроки вступления страны в НАТО

Глава финского Минобороны Антти Кайкконен заявила, что Финляндия вступит в НАТО к саммиту альянса в 2023 году, сообщает агентство Yle Uutiset.

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Она напомнила, что саммит НАТО пройдёт в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года.

«Мы соответствуем критериям членства в НАТО и привержены меморандуму о взаимопонимании, подписанному Финляндией, Швецией и Турцией... Думаю, есть веские основания полагать, что к саммиту НАТО в Вильнюсе Финляндия станет членом НАТО», - заключила Кайкконен.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об «абсолютной уверенности», что в 2023 году Швеция и Финляндия официально станут членами Североатлантического альянса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:МинобороныНАТОФинляндия
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