«Удачная операция ВСУ». Арестович оценил сдачу Лисичанска и Северодонецка

В своём Telegram-канале он написал, что в ходе «обороны Лисичанско-Северодонецкой агломерации» были скованы основные силы противника, который понёс потери.

По его словам, также было выиграно время «для поставок западного вооружения и совершенствования второй линии обороны», и созданы условия для наступательных действий ВСУ «на других участках фронта».

«Все задачи операции выполнены», - подчеркнул Арестович, выразив при этом уверенность в том, что Лисичанск вернётся под контроль украинской армии.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики.

