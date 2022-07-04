«Удачная операция ВСУ». Арестович оценил сдачу Лисичанска и Северодонецка
Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что сдача Лисичанска и Северодонецка - это удачная операция Вооружённых сил Украины (ВСУ).
В своём Telegram-канале он написал, что в ходе «обороны Лисичанско-Северодонецкой агломерации» были скованы основные силы противника, который понёс потери.
По его словам, также было выиграно время «для поставок западного вооружения и совершенствования второй линии обороны», и созданы условия для наступательных действий ВСУ «на других участках фронта».
«Все задачи операции выполнены», - подчеркнул Арестович, выразив при этом уверенность в том, что Лисичанск вернётся под контроль украинской армии.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики.
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